Сколько спят немцы и как британцы украшают детские комнаты

Какой типаж!

Значительная часть американцев доверила бы роль самого себя в кино Сандре Буллок или Тому Хэнксу. Они возглавляют список актеров мужского и женского пола, которых широкая публика хотела бы видеть в личном байопике. Такие выводы были сделаны в ходе исследования компании YouGov среди 17,6 тыс. респондентов из США. Каких еще актеры могли бы сыграть американцев в кино — в материале “Ъ”.

Неспящие в Берлине

Не менее восьми часов сна в сутки требуется человеку для здоровой и продуктивной жизни, утверждают эксперты. В Берлине и других городах Германии между тем в рабочие дни средний житель дотягивает в лучшем случае до семи, сообщает немецкое издание Handelsblatt в исследовании, проведенном совместно с порталом Statista. Меньше всех спят люди в возрастной группе от 40 до 60 и с доходами выше среднего. Сколько спят немцы — в материале “Ъ”.

Атмосфера детства

Британцы в среднем перестраивают детскую комнату для своего ребенка один раз в два года. До того как он достигнет десятилетнего возраста, на обустройство уходит более 5,3 тыс. фунтов стерлингов (около 433 тыс. руб.). Согласно опросу OnePoll, проведенному среди 2 тыс. родителей, самым популярным мотивом при оформлении комнаты оказалась тема животных, ее выбирают 28% респондентов. Как украшают детские комнаты в Великобритании — в материале “Ъ”.

После работы — по домам

70% молодых корейцев в возрасте от 20 до 30 лет признаются, что испытывают стресс, если участвуют с коллегами в посиделках в офисе. Они объясняют это тем, что им тогда приходится поздно возвращаться домой (25,9%), встречи на рабочем месте неудобны (23,8%) и просто не приносят им удовольствия (17,3%). Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Марина Колоколова, Артём Косенок, Ольга Шкуренко