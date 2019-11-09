Как британцы оформляют детские комнаты

Британцы в среднем перестраивают детскую комнату для своего ребенка один раз в два года. До того как он достигнет десятилетнего возраста, на обустройство уходит более 5,3 тыс. фунтов стерлингов (около 433 тыс. руб.). Согласно опросу OnePoll, проведенному среди 2 тыс. родителей, самым популярным мотивом при оформлении комнаты оказалась тема животных, ее выбирают 28% респондентов.

Вторая по популярности тематика — джунгли или лес, при обустройстве детской к ней склоняются 26% родителей. На третьем месте — принцессы (25%). Также в британских детских комнатах можно встретить изображение супергероя или космоса. А вот самыми непопулярными темами оказались темы, связанные с телешоу или фильмом (13%), а также спортом (16%).

Кроме этого, исследование выявило цветовые гаммы, которые чаще всего выбирают родители при оформлении детской. Самыми популярными оказались серые или желтые цвета. Им отдают предпочтение 43% респондентов. Розовый или голубой цвет (в зависимости от пола ребенка) менее популярен — его обычно выбирают 36% британцев. Еще меньше родителей (14%) предпочитают яркие цвета. Интересно, что больше половины (54%) опрошенных отцов считают, что тратят слишком много денег и времени на обустройство комнаты для ребенка. Но согласны с этим утверждением только 35% матерей.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».