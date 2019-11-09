Какие актеры могли бы сыграть американцев в кино

Значительная часть американцев доверила бы роль самого себя в кино Сандре Буллок или Тому Хэнксу. Они возглавляют список актеров мужского и женского пола, которых широкая публика хотела бы видеть в личном байопике. Такие выводы были сделаны в ходе исследования компании YouGov среди 17,6 тыс. респондентов из США.

Американские мужчины в возрасте 25–39 лет доверились бы Леонардо Ди Каприо (9%). Интересно, что в аналогичном опросе компании, проведенном ранее среди жителей Великобритании, актера также выбрали британцы этой возрастной группы. В свою очередь, жительницы США 25–39 лет предпочли бы голливудскую актрису Дженнифер Лоуренс (12%).

В группе 40–59-летних наиболее частый выбор мужчин — актер Брэд Питт (9%). В свою очередь, британцы предпочтут видеть в роли самого себя актера Джейсона Стейтема. Американцы старше 60 лет также поставили на Тома Хэнкса (9%) — исполнителя роли мистера Роджерса в фильме «Прекрасный день по соседству». Опрос также показал, что поклонники Дженнифер Лоуренс в сравнении с другими респондентами с большей вероятностью готовы смотреть триллеры и фэнтези. А фанаты Ди Каприо предпочитают такие жанры, как экшен, драма и анимационные фильмы.

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