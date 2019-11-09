Почему корейцы не любят неформальных встреч в офисе

70% молодых корейцев в возрасте от 20 до 30 лет признаются, что испытывают стресс, если участвуют с коллегами в посиделках в офисе. Они объясняют это тем, что им тогда приходится поздно возвращаться домой (25,9%), встречи на рабочем месте неудобны (23,8%) и просто не приносят им удовольствия (17,3%). Такие выводы были сделаны по итогам совместного исследования компаний Incruit и Albacall среди 800 молодых офисных работников из Южной Кореи.

Если же вечеринка в офисе все же неизбежна, то большая часть респондентов предпочтет завершить ее в 8 вечера (41,2%), то есть спустя два часа после конца рабочего дня. Или хотя бы в 9 вечера (30%). Предпочтительно, чтобы встречи проходили в среднем один раз в два месяца. И лучше всего заканчивать их в ресторане (71,2%).

28,4% корейцев предпочтут встретиться со своими коллегами в хорошем ресторане в обеденное время. А 27,6% выбрали вариант простого ужина без употребления алкоголя. Интересно при этом, что распитие спиртных напитков с коллегами популярно только среди каждого десятого офисного работника (9,9%). Если же алкоголь в офисе неизбежен, то 31,5% корейцев согласились, что с ним не нужно переусердствовать.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».