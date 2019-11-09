Сколько спят немцы

Не менее восьми часов сна в сутки требуется человеку для здоровой и продуктивной жизни, утверждают эксперты. В Берлине и других городах Германии между тем в рабочие дни средний житель дотягивает в лучшем случае до семи, сообщает немецкое издание Handelsblatt в исследовании, проведенном совместно с порталом Statista. Меньше всех спят люди в возрастной группе от 40 до 60 и с доходами выше среднего.

Как выяснилось, более половины немцев (56%) спят по 6–7 часов в сутки. Положенные восемь часов отдыха получает каждый пятый (21%), а 6% счастливчиков спят даже больше. В дни, предшествующие рабочим, большая часть населения отправляется в постель между 22 и 23 часами (40%) или между 23 и полуночью (33%). В выходные и праздники график сдвигается примерно на час. Каждый третий житель страны (33%) в будни уже на ногах между 6 и 7 часами утра, а в выходные треть (31%) встает в 9 утра и позже. При этом, по подсчетам экспертов, ущерб немецкой экономике от невыспавшихся и усталых работников превышает €50 млрд в год.

Следует отметить, что в международном сравнении ситуация со сном у немцев не так уж плоха. В списке недосыпающих наций, ранее составленном исследовательской компанией Ipsos, Германия находится посередине — между Россией и Польшей. Лучше всего дела со сном обстоят в Индии, где высыпается две трети населения, хуже всего в Южной Корее — только каждый третий.

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