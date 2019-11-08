Экс-советник по нацбезопасности отказался давать показания по импичменту Трампа

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Комитету по разведке Палаты представителей судом в случае, если комитет решит выдать ему повестку для дачи показаний в рамках импичмента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN. Ранее господин Болтон заявлял, что не будет отвечать на вопросы Конгресса без получения повестки.

Джон Болтон был уволен с поста советника президента по нацбезопасности в середине сентября. Несмотря на свою отставку бывший советник проявил лояльность к главе Белого дома и через своего адвоката уведомил конгрессменов о том, что добровольно давать им показания не намерен.

«Он не явился, как его просили... Его адвокат сообщил нам, что в отличие от трех других преданных государственных служащих, которые работали на него в Совете по нацбезопасности и явились по повесткам, Болтон пообещал вызвать нас в суд в случае, если мы выдадим ему повестку для дачи показаний»,— рассказал один из конгрессменов американскому телеканалу.

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Как передает CNN, Конгресс не заинтересован в длительных судебных разбирательствах с администрацией президента, так как планирует завершить расследование в рамках процедуры импичмента главы Белого дома до конца года.

При этом, как заявили в комитете телеканалу, отказ господина Болтона дать показания «добавляет доказательств тому факту, что президент препятствует Конгрессу».

Напомним, поводом к началу процедуры импичмента Дональду Трампу стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из тем беседы было расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына основного конкурента господина Трампа на предстоящих президентских выборах. После публикации разговора спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента.

О новой фазе импичмента — в материале “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».