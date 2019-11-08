СМИ: Вашингтон и Сантьяго обсуждают перенос саммита АТЭС в январе в США

Власти США и Чили обсуждают возможность совместного проведения саммита АТЭС в Соединенных Штатах в январе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник. Ранее Чили отменило проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре из-за протестов в стране.

По словам источника, сейчас ведутся переговоры по перенесению саммита в США. Решение пока не принято, добавил собеседник.

Напомним, в связи с протестами в Чили вводили чрезвычайное положение, 28 октября его отменили. В ходе беспорядков пострадало более тысячи человек. Президент Чили Себастьян Пиньера принял решение отменить планировавшийся в стране саммит АТЭС.

Подробнее об отмене саммита читайте в публикации “Ъ” «Саммит АТЭС пострадал от беспорядков».