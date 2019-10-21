МВД снизило сумму ущерба по искам к оппозиционерам почти в два раза

Главное управление МВД России по Москве снизило сумму с 18 млн руб. до 9,6 млн руб. по двум искам, которые были поданы к оппозиционерам после несанкционированных акций протеста 27 июля и 3 августа, сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на участника процесса.

По первому иску, поданному к политикам Алексею Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и координатору штаба Алексея Навального в Москве Олегу Степанову, сумма уменьшалась до 4,1 млн руб. (было 8,4 млн руб). По второму иску — до 5,5 млн руб. вместо 9,4 млн руб. Эту суммы МВД требовало взыскать с госпожи Соболь и главы отдела расследований Фонда по борьбе с коррупцией Георгия Албурова.

В полиции объясняли, что в день митингов — 27 июля и 3 августа — указанная сумма потребовалась для оплаты работы сотрудников и техники.

Ранее Коптевский районный суд Москвы 10 сентября удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» к оппозиционерам и взыскал с них 1,2 млн руб. в качестве возмещения убытков, которые «Мосгортранс» якобы понес из-за несанкционированной акции протеста 27 июля.

Кроме «Мосгортранса» иски к организаторам митингов подали Московский метрополитен, «Автомобильные дороги», «Анкор» (ресторан «Армения»), «М.Такси коммуникации» и Росгвардия. Общая сумма превышает 14 млн руб. Еще один иск на 1 млрд руб. подала лизинговая компания «Флай авто», по нему ответчиком выступает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Подробнее об иске МВД к оппозиционерам — в публикации “Ъ” «Действия полиции заслужили высокую самооценку».