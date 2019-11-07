Глава WADA: РУСАДА не вовлечено в махинации с допинг-пробами московской лаборатории

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в его нынешнем виде не вовлечено в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, полагает президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди. Ранее глава WADA назвал допинговый скандал в России самым масштабным в истории организации.

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения статуса в отношении РУСАДА. Решение было принято после изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой были обнаружены «несоответствия».

«По моему мнению, РУСАДА в нынешнем своем виде не было вовлечено в дела лаборатории»,— сказал господин Риди «РИА Новости».

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Решение по делу РУСАДА будет принято исполкомом WADA в начале декабря, сообщил агентству глава Комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор. Где и когда именно пройдет заседание исполкома, пока неизвестно.

При этом господин Тейлор добавил, что его комитет, возможно, не будет рекомендовать исполкому организации отстранить РУСАДА. По его словам, для окончательного решения комитету необходимо дождаться отчета экспертов.

Также глава комитета подтвердил, что Россия ответила на все вопросы относительно допинг-проб. «Да, Россия представила ответы на 31 вопрос. Теперь мы ждем мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в этих деталях»,— сказал он. Накануне, в СМИ появилась информация, что российская сторона предоставила ответы лишь на 23 из 31 поставленного ей вопроса.

Напомним, месяцем ранее сразу несколько источников сообщили о том, что Россию подозревают в «манипуляциях» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Официальное подтверждение подозрений WADA может привести к новой дисквалификации РУСАДА и повлиять на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.

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