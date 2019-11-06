СМИ: Россия не ответила на восемь вопросов WADA по поводу данных из московской лаборатории

Российские власти отметили на 23 вопроса из 31, которые Всемирное антидопинговое агентство (WADA) задало в рамках расследования возможной фальсификации данных Московской антидопинговой лабораторией, утверждает журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт со ссылкой на источники.
«Близкие к WADA источники сообщают, что российская сторона ответила только на 23 вопроса из 31, касающихся предполагаемых манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории. Это касается в том числе и аналитических данных по употреблению ЭПО (эритропоэтина)»,— написал в своем Twitter господин Зеппельт.
Подозрения в подмене данных лаборатории у WADA возникли в середине сентября. Из-за этого WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА своему кодексу, а на то, чтобы объясниться, российской стороне дали три недели. Позднее WADA объявила, что получило дополнительные ответы российских властей. В настоящее время эксперты изучают полученные документы. Предполагается, что независимый комитет рассмотрит отчет экспертов до конца ноября.
О подозрениях в адрес России читайте в публикации “Ъ” «К допингу подмешали хакеров».
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