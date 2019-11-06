Суд признал законной систему распознавания лиц в Москве

Савеловский суд Москвы отклонил иск активистки Алены Поповой о признании применения системы распознавания лиц незаконным. По мнению госпожи Поповой, обработка изображений лиц граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции РФ). Ответчиками выступали столичный департамент информационных технологий (ДИТ) и МВД.

«В удовлетворении иска Поповой к департаменту информационных технологий Москвы и ГУМВД по Москве отказать»,— сказала судья (цитата по ТАСС). Юрист ДИТ сообщила, что технология распознавания лиц не запрещена, к тому же она направлена на реализацию публичных государственных задач, а государство «вправе по своему усмотрению использовать способы защиты данных».

Позиция правительства Москвы строится на том, что съемка осуществляется в общественных местах, что делает ее правомерной. Госпожа Попова, впрочем, с мнением ответчика не согласна. «Нет такого закона, который позволял бы вводить режим тотальной слежки за гражданами в нарушение их права на частную жизнь, обеспеченную ст. 23 Конституции РФ»,— заявила она. Активистка сообщила «Интерфаксу», что намерена обжаловать решение суда в апелляционных инстанциях, в том числе в ЕСПЧ.

Претензии госпожи Поповой возникли после того, как Тверской районный суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб. за одиночный пикет около Госдумы в апреле 2018 года. Тогда при рассмотрении дела суд изучил записи с камер наблюдения, применяющих технологию распознавания лиц. При этом по закону о персональных данных биометрические сведения можно использовать только при наличии согласия в письменной форме (кроме случаев, описанных в законах об обороне, безопасности и противодействии терроризму). Из этого заявительница сделала вывод, что действующая в столице система распознавания лиц незаконна, в суд она подала в октябре текущего года. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал иск. Он сказал, что технология распознавания лиц важна для борьбы с преступностью и, в частности, для предотвращения терактов.

Подробнее о причинах, по которым Алена Попова подала иск,— в материале “Ъ FM”.