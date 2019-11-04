Климкин призвал «назло всем» сделать из Украины державу

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал «назло всем» сделать из страны сверхдержаву. Так господин Климкин прокомментировал публикацию газеты The Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп испытывает «неукратимую ненависть» к Украине.

«Пусть они в нас не верят. Главное — чтобы мы поверили в себя. А давайте назло всем, кто в нас не верит, построим державу. И тогда говорить будем мы»,— написал экс-министр на своей странице в Facebook.

Накануне действующие и бывшие сотрудники Белого дома сообщили газете, что господин Трамп ненавидел Украину с первых дней пребывания на посту. Они отметили, что никогда не могли объяснить «неукротимую ненависть» господина Трампа к этой стране.

Напомним, в сентябре адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал опубликовать доказательства того, что Украина вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Также газета The New York Times со ссылкой на документы и несколько источников сообщала, что господин Трамп пытался найти информацию о причастности Украины к попыткам вмешательства в выборы США 2016 года. Господин Трамп верил, что удаленная переписка его соперника по выборам Хиллари Клинтон хранилась на сервере на Украине. Также сообщалось, что президент США замораживал выделение средств на военную помощь Украине. Господин Трамп хотел бы убедиться в том, что деньги расходуются наилучшим образом с точки зрения интересов США.

В отношении самого Дональда Трампа была инициирована процедура импичмента из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выяснилось, что в ходе беседы американский президент попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Как ожидается, Джо Байден будет конкурентом господина Трампа на президентских выборах 2020 года. Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Дональда Трампа.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Дональда Трампа выставляют на всеобщее отрешение».