Россиянин Бурков назвал решение Израиля о выдаче в США агрессивным

Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянин Алексей Бурков заявил, что считает агрессивным решение министра юстиции Израиля Амира Оханы от 30 октбяря о его экстрадиции в США. Также он сказал, что рассчитывает вернуться в Россию.

Господин Бурков заявил, что хочет, чтобы материалы его дела были обнародованы. «Да»,— ответил он на соответствующий вопрос российских журналистов в зале Высшего суда справедливости Израиля в Иерусалиме (цитата по ТАСС). Суд рассматривает петицию израильской газеты Haaretz, журналисты которой настаивают на том, чтобы материалы по делу россиянина были опубликованы.

Ранее Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции Алексея Буркова. Это решение суд принял после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду около 10 г гашиша. Израильские СМИ утверждали, что израильтянку якобы взяли в заложники, чтобы обменять на господина Буркова, но 30 октября Израиль решил выдать россиянина США.

Напомним, Алексея Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу Вашингтона, его подозревают в причастности к киберпреступлениям. Нааму Иссахар задержали в апреле 2019-го, российский суд приговорил ее к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

О деле израильтянки читайте в публикации “Ъ” «Дружба дружбой, а косячок врозь».

В чем обвиняют Алексея Буркова, читайте в материале “Ъ FM”.