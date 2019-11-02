Главные новости к утру 2 ноября

Шесть партий наличных денег на $315 млн переслали из Москвы в Каракас с мая 2018 по апрель 2019, сообщило агентство Bloomberg. Деньги якобы поступали от кредиторов, связанных правительством, и шли в банк развития Венесуэлы Bandes. Агентство утверждает, что Россия пересылала наличные Венесуэле, чтобы оказать ей «спасательный круг», поскольку санкции США ограничили ей доступ к мировой финансовой системе. О поддержке РФ

«Роскосмос» расторг контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы. Контракт был подписан 25 июля, его стоимость составила 2,028 млрд руб. О причинах расторжения контракта не сообщается.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд разрешил проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, официально о решении может быть объявлено в воскресенье, 3 ноября. Размещением занимаются множество крупных международных банков, среди которых Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan.

Тепловизоры и другое снаряжение для стрелкового оружия сирийские боевики получали прямо из Москвы, сообщили источники “Ъ”. Поставки в течение двух лет, установило ФСБ, осуществляли двое азербайджанцев, владевшие цехом по производству пахлавы. По данным защиты предпринимателей, они не представляли, что из Турции тепловизоры и монокуляры перевозили в Сирию, где они использовались боевиками различных террористических групп и незаконных вооруженных формирований.