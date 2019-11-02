«РИА Новости»: «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2»

«Роскосмос» расторг контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы. С помощью ракеты-носителя в 2021 году планировалось запустить три спутника связи «Гонец-М».

Контракт на изготовление «Ангара-1.2» для выведения на орбиту трех «Гонцов-М» с номерами 33, 34 и 35 был подписан 25 июля текущего года. Его стоимость составила 2,028 млрд руб., ракету должны были произвести 15 октября 2021. Агентство отметило, что контракт был расторгнут по инициативе «Роскосмоса». О причинах такого решения не сообщается.

Напомним, ракетный комплекс «Ангара» предусматривает создание семейства ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов. Создание серийного производства универсальных ракетных модулей для ракет «Ангара» планировалось закончить к 2023 году. Ожидалось, что после 2024 года с космодромов Плесецк и Восточный должно быть проведено до восьми пусков «Ангары-А5» и двух пусков легкой ракеты «Ангара-1.2» в год.