СМИ: Россия переслала в Венесуэлу наличными более $300 млн

Шесть партий наличных денег на $315 млн переслали из Москвы в Каракас с мая 2018 по апрель 2019, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитического ресурса Import Genius, который собирал информацию о российской таможне. Деньги якобы поступали от кредиторов, связанных правительством, и шли в банк развития Венесуэлы Bandes (The Venezuelan Economic and Social Development Bank).

Данные по пересылкам, которые предоставил Import Genius, заканчиваются апрелем. В этот месяц были отправлены две партии на сумму около $97 млн от российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка» (находится под санкциями США). В январе средства якобы отправил Газпромбанк: две партии на $50 млн и $113 млн. Две поставки также были сделаны в мае и июле прошлого года на $55 млн.

Агентство утверждает, что Россия пересылала наличные Венесуэле, чтобы оказать ей «спасательный круг», поскольку санкции США ограничили ей доступ к мировой финансовой системе.

В «Еврофинанс Моснарбанке» не ответили на запрос комментария. Министерство финансов Венесуэлы перенаправило вопрос в Министерство информации, ведомство не ответило на запрос. Один из венесуэльских чиновников подтвердил на условиях анонимности, что Каракас действительно получал денежные посылки, но не уточнил деталей. Представитель Газпромбанка Антон Трифонов отказался комментировать эту информацию, но заявил, что «корреспондентский счет Bandes в Газпромбанке, а также любое сотрудничество между банками было полностью прекращено в марте 2019 года».

Напомним, в январе 2019 года в Венесуэле произошел политический кризис. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом действующего лидера страны Николаса Мадуро. В конце сентября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва инвестировала в венесуэльскую экономику около $4 млрд.

О том, как Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку Николасу Мадуро, читайте в материале “Ъ” «У каждого своя Венесуэла».