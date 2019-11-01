Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд. Google заплатит $7,15 за акцию компании, тем самым премия составит 19% по сравнению со стоимостью акций Fitbit при закрытии торгов в четверг. Кроме того, акции Fitbit выросли на 40% с понедельника, когда Reuters со ссылкой на источники сообщил о том, что Google рассматривает возможность такой покупки.

С покупкой Fitbit Google активнее выходит на быстро развивающийся рынок носимых устройств, на котором уже действуют многие другие крупные технологические компании, в том числе Apple и Samsung. Несколько лет назад Google представила ОС для подобных гаджетов — Wear OS. Ранее в этом году корпорация за $40 млн приобрела у производителя часов Fossil технологию для умных часов вместе с разработавшей ее командой.

Fitbit была создана в 2007 году, основным ее продуктом является линейка фитнес-трекеров, отслеживающих целый ряд параметров, в числе которых количество пройденных шагов, качество сна, частота сердцебиения и др. Также компания производит весы со встроенным модулем Wi-Fi. В последнее время продажи Fitbit снижаются, прежде всего из-за конкуренции со стороны более дешевых китайских аналогов. В этом году компания представила бюджетную версию своего фитнес-трекера, который стоит $160 против обычных $200.

Яна Рождественская