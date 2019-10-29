СМИ: Alphabet хочет купить производителя фитнес-трекеров Fitbit

Компания Alphabet, владеющая Google, ведет переговоры о покупке производителя носимых электронных устройств Fitbit, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Правда, пока нет никаких гарантий того, что переговоры завершатся заключением сделки, отметили эти источники. Сумма потенциальной сделки не разглашается.

Компания Fitbit, основанная в 2007 году в Калифорнии, производит в числе прочего фитнес-трекеры и весы со встроенным модулем Wi-Fi. На фоне растущей конкуренции со стороны более дешевых китайских аналогов продукции у Fitbit падают продажи, из-за чего в июле компания снизила прогнозы на объем годовой выручки. После появления новостей о возможной сделке с Alphabet акции Fitbit на Нью-йоркской фондовой бирже взлетели на 35%. Рыночная капитализация Fitbit выросла благодаря этому до $1,46 млрд.

Алена Миклашевская