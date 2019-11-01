Песков назвал неудачной идею выплаты Россией репараций Украине

Москва не поддерживает идею о выплате Россией репараций после окончания военного конфликта в Донбассе, заявили в Кремле. Ранее с таким предложением выступил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. По мнению господина Криклия, украинцы не должны платить за восстановление региона.

«Ну, вы знаете, мы не относим это заявление к разряду удачных, давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс»,— сказал господин Песков журналистам.

По словам Дмитрия Пескова, ситуация в Донбассе — это внутриукраинский конфликт и Россия не является его участником. Москва при этом «делает все возможное», чтобы помочь разрешить ситуацию. Будет ли Россия участвовать в восстановлении Донбасса, зависит от того, как будет проходить урегулирование конфликта, сообщил господин Песков.

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера», а также разведение сил конфликтующих сторон. «Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

29 октября в поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведение войск вблизи города Петровское в Донбассе начнется 4 ноября. Часть жителей Украины разведение сил назвали «капитуляцией».

Подробнее о разведении сил читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский подает на отвод».