Украина хочет получить от России репарации после окончания конфликта в Донбассе

Россия должна выплатить Украине репарации после окончания конфликта в Донбассе, заявил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий в эфире телеканала «1+1». Сумму называть он не стал. Чиновник считает, что украинцы не должны платить за восстановление региона.

«Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион»,— сказал господин Криклий (цитата по «РИА Новости»). По его словам, киевские власти намерены восстанавливать только подконтрольную им часть Донбасса с привлечением инвесторов.

В начале октября глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сказал, что у Киева нет средств на восстановление Донбасса.

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера», а также разведение сил конфликтующих сторон. Она предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

В поселке Золотое в Луганской области процесс разведения сил и средств начался 29 октября. Президент Украины Валидимир Зеленский сообщил, что разведение войск вблизи города Петровское в Донбассе начнется 4 ноября. Часть жителей Украины разведение сил называют «капитуляцией».

Подробнее о разведении сил читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский подает на отвод».