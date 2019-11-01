Глава СВР усомнился в ликвидации лидера ИГ

Директор Службы внешней разведки России заявил, что нет стопроцентных доказательств того, что США ликвидировали главу «Исламского государства» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. О ликвидации главаря ИГ 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. 31 октября участники террористической группировки подтвердили гибель аль-Багдади и объявили о назначении нового лидера.

«Генетического материала, который позволил бы со стопроцентной уверенностью говорить об этом, нет»,— сказал он ТАСС.

Ранее президент Сирии Башар Асад также поставил под сомнение то, что США уничтожили лидера «Исламского государства». Он пояснил, что до сих пор не видел доказательств убийства террориста.

Чем известен Абу Бакр аль-Багдади Читать далее

Напомним, Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. В апреле 2019 года информационный медиацентр террористов «Фуркан» опубликовал первое за пять лет видео с лидером террористической группировки. После появления видеоролика Пентагон пообещал продолжить борьбу с ИГ.

Подробнее о ликвидации главаря ИГ читайте в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».