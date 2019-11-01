Президент Сирии усомнился в гибели лидера ИГ

Президент Сирии Башар Асад сомневается, что США действительно провели операцию по ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. 27 октября США сообщили о ликвидации главаря ИГ. 31 октября террористы подтвердили гибель аль-Багдади и объявили о назначении нового лидера.
Как пояснил господин Асад в интервью сирийским гостелеканалам, Дамаск не видел доказательств убийства террориста. Кроме того, сирийский президент считает, что смерть аль-Багдади не окажет влияния на ситуацию в Сирии, пока жива террористическая идеология.
«Мы никак не контактировали с американскими институтами по вопросу ликвидации аль-Багдади. Что еще важнее, мы не знаем, произошла ли на самом деле эта операция или нет»,— сказал Башар Асад (цитата по «РИА Новости»).
Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что террорист был убит в сирийской провинции Идлиб при содействии России, Турции, Сирии, Ирака и курдов. Минобороны РФ выражало сомнения в достоверности информации о гибели главаря ИГ.
Подробнее о ликвидации террориста — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».
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