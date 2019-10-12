Глава фракции «Слуга народа» заявил, что у Киева нет денег на восстановление Донбасса

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сказал в интервью изданию «Левый берег», что у Киева нет средств на восстановление Донбасса.

«Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: “Все, забирайте Донбасс”. Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать»,— сказал господин Арахамия (цитата по Newsfront: открыть ссылку на первоисточнике “Ъ” не удалось).

По его мнению, невозможно вести переговоры с партнерами о финансировании Донбасса, если «на столе нет реалистичного плана». «У нас будет большая и сильная группа экспертов, когда появятся какие-то наметки на решение ситуации»,— отметил украинский министр.

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера», а также разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже.

«Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Отвод сил должен был начаться 7 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил был сорвано из-за нарушения перемирия со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Новая попытка разведения сил была назначена на 9 октября, однако и она закончилась провалом.

О причинах срыва договоренностей читайте в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».