Глава МИД Украины рассказал об отборе претендентов на обмен с Россией

Россия и Украина отбирают участников второго обмена заключенными, сообщил глава украинского МИДа Вадим Пристайко. Сколько людей войдут в списки на обмен, он не уточнил. Масштабный обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября, он прошел по формуле «35 на 35».

Господин Пристайко говорил, что во втором обмене могут принять участие три группы людей. В интервью ТСН министр рассказал, что сейчас стороны ведут «подбор подходящих кандидатов на обмен», изучают их дела и возможность освобождения. «Обмен — это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу — одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны»,— отметил он.

Вадим Пристайко добавил, что украинские власти не увязывают обмен с проведением саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция). «Мне бы хотелось, чтобы он (обмен.— “Ъ”) состоялся максимально быстро. <…> Если саммит лидеров ("нормандской четверки".— “Ъ”) и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей — это, мягко говоря, трагедия»,— пояснил министр.

Напомним, сентябрьский обмен между Москвой и Киевом стал самым масштабным за все время российско-украинского конфликта. В числе тех, кто вернулся на Украину, были режиссер Олег Сенцов и керченские моряки. В Россию вернулись, в частности, журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах. По данным “Ъ”, в новые списки людей на обмен включат несколько сотен человек, находящихся в местах лишения свободы на территории РФ и в Донбассе. В Кремле говорили, что Москва заинтересована в обмене в формате «всех на всех».

Кто вернулся из России на Украину Читать далее

Кого Украина передала России Читать далее

Подробнее о перспективах нового обмена читайте в материале “Ъ” «Есть кого еще менять и менять».

Как украинские военные приближают саммит в «нормандском формате», читайте в публикации “Ъ”.