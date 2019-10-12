Украина готовится к обмену трех групп людей с Россией

Подготовка ко второму обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится в решающей стадии, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко. Точное число участников обмена он называть отказался. Министр объяснил это тем, что «судьба каждого конкретного человека, который сидит за решеткой, может решиться просто невнимательно сказанным словом».

Господин Пристайко заявил, что этот обмен «значительно более сложный», и он будет включать «несколько групп людей». «Среди них есть группы все и даже еще одна группа тоже там. Скажем так, три группы людей, мы хотим обменять»,— сказал он в интервью украинскому «Радио Свобода».

Кого Украина передала России Читать далее

Кто вернулся из России на Украину Читать далее

Напомним, обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября. Он прошел по формуле «35 на 35» и стал самым масштабным за все время российско-украинского конфликта. В числе тех, кто вернулся на Украину, были режиссер Олег Сенцов и керченские моряки. В числе вернувшихся в Россию были журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах.

Как сообщал “Ъ”, в новые списки людей, подлежащих обмену, будет включено несколько сотен человек, находящихся сейчас в местах лишения свободы на территории России и в Донбассе. В Кремле говорили, что Москва заинтересована в обмене в формате «всех на всех».

Подробнее о перспективах нового обмена читайте в материале “Ъ” «Есть кого еще менять и менять».