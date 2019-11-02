Содержание

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Фотофакт / В какой части СССР не испытывали никаких материальных проблем

«Выслать на житье в Санктпетербург бессрочно» / Как насилие способствовало становлению Северной столицы

«На подрыв государственного дохода устремленных» / Кем были главные самогонщики России

«Американское процветание достигло своего завершения» / Какую прибыль от американского биржевого краха рассчитывали получить в СССР

«Прибывшие в армию лыжи не имеют креплений» / Как секретность и безответственность мешали боеготовности

«Учитывая напряженное положение в торговле табачными изделиями» / Как начинался тотальный табачный дефицит

«Постоянно подавляло мелкие и средние производства» / Как гигантомания влияла на экономику

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