Фотофакт В какой части СССР не испытывали никаких материальных проблем

Из записки заместителя министра торговли РСФСР А. Н. Сергиенко в ЦК КПСС, 22 декабря 1969 года.

«Торговля табачными изделиями в течение всего 1969 года и особенно во II полугодии повсеместно в РСФСР проходила с перебоями.

Продажа этих изделий в 1969 году возросла по сравнению с 1968 годом на 10,9%.

В связи с недостаточностью фондов резко сократились остатки табачных изделий в розничных торговых организациях.

Однако, несмотря на это, заявка на эти изделия, представленная МТ РСФСР на 1970 год в объеме 1600 млн. рублей, не удовлетворена».

(на фото — встреча председателя Президиума Верховного Совета СССР, члена Политбюро ЦК КПСС Н. В. Подгорного (слева) с президентом Египта Анваром Садатом (справа) в Кремле. Москва, 15 мая 1972 года)

О возникновении дефицита сигарет и папирос в СССР — текст «Учитывая напряженное положение в торговле табачными изделиями»

Публикация Евгения Жирнова