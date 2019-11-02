Из записки заместителя министра торговли РСФСР А. Н. Сергиенко в ЦК КПСС, 22 декабря 1969 года.
«Торговля табачными изделиями в течение всего 1969 года и особенно во II полугодии повсеместно в РСФСР проходила с перебоями.
Продажа этих изделий в 1969 году возросла по сравнению с 1968 годом на 10,9%.
В связи с недостаточностью фондов резко сократились остатки табачных изделий в розничных торговых организациях.
Однако, несмотря на это, заявка на эти изделия, представленная МТ РСФСР на 1970 год в объеме 1600 млн. рублей, не удовлетворена».
(на фото — встреча председателя Президиума Верховного Совета СССР, члена Политбюро ЦК КПСС Н. В. Подгорного (слева) с президентом Египта Анваром Садатом (справа) в Кремле. Москва, 15 мая 1972 года)
О возникновении дефицита сигарет и папирос в СССР — текст «Учитывая напряженное положение в торговле табачными изделиями»
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