«Постоянно подавляло мелкие и средние производства»

10 ноября 1989 года Политбюро ЦК КПСС рассмотрело записку социально-экономического отдела ЦК об отставании СССР не только от крупных западных, но и от восточноевропейских социалистических стран в развитии малых и средних предприятий и о вреде укоренившихся в сознании советских руководителей представлений об организации производства.

Из записки социально-экономического отдела ЦК КПСС «О развитии в СССР сети малых и средних предприятий», 1989 год.

В экономике развитых стран происходит качественное изменение организационной структуры управления, одним из ключевых направлений которого является повышение роли малых и средних предприятий. Их доля в ряде стран составляет 70-80 проц. от числа хозяйственных организаций. Например, в США такими фирмами производится около половины валового национального продукта, они создают больше половины новых рабочих мест. В ФРГ 90 проц. машиностроительной продукции производится предприятиями численностью менее тысячи человек, в то время как в СССР такими производствами, не входящими в объединения, изготавливается всего 0,05 проц. техники и оборудования.

По сравнению с крупными компаниями, малые фирмы в США в среднем внедряют на доллар затрат в 17 раз больше нововведений. Свыше 90 проц. новых технологий создается малыми фирмами, а также независимыми изобретателями. За последние десятилетия эти тенденции становятся все более выраженными.

Сектор мелких предприятий противостоит монополиям, обеспечивает здоровую рыночную экономическую среду, является важным фактором сдерживания роста цен, насыщения рынка товарами и услугами.

В европейских странах—членах СЭВ (Совет экономической взаимопомощи, организация социалистических стран.— «История») правительства не только распознали процессы усиления роли малых и средних предприятий, но и предприняли ряд мер по их экономическому укреплению. Например, в НРБ (Народная Республика Болгария.— «История») сегодня действует 1600 современных малых предприятий. Их производственный диапазон варьирует от выпуска пляжной мебели до узлов военной техники.

«В США свыше 90 проц. новых технологий создается малыми фирмами» (на фото — новые Apple Macintosh, 1984 год) Фото: Paul Sakuma, AP

В зарубежных странах государственные органы управления оказывают содействие в формировании и развитии небольших и средних предприятий, что проявляется, в частности, в формировании специальной системы материально-технического обеспечения их деятельности, предоставлении льгот в налогообложении и кредитовании, помощи в организации защиты их интересов. Это гарантирует надежное положение малой экономики в структуре народного хозяйства.

Как показывает мировой опыт, именно этот сектор стал одним из ключевых факторов экономического роста и развития научно-технического прогресса. Быстрая приспособляемость к меняющимся требованиям рынка, способность к оперативной перестройке производства и готовность идти на оправданный коммерческий риск позволяют в сжатые сроки удовлетворять запросы потребителей, составляют ощутимое преимущество перед крупными предприятиями.

В нашей стране сложившаяся система хозяйствования практически не дает возможности небольшим производствам проявить свои преимущества. Малые и средние предприятия составляют сегодня один из наиболее отсталых элементов нашей экономики. Начиная с этапа индустриализации, развитие народного хозяйства шло путем создания предприятий-гигантов. Это направление становления экономики постоянно подавляло мелкие и средние производства. Против последних даже возникло определенное предубеждение. Небольшие предприятия хуже обеспечиваются техникой и ресурсами. Сложно решаются вопросы с транспортировкой грузов, получением кредитов, развитием социально-бытовой сферы. Строителям невыгодно выполнять работы на мелких объектах. Небольшим предприятиям заранее отводится второстепенная роль, что имеет своим неизбежным следствием слабую техническую базу производства, недостаточную квалификацию трудящихся, низкие заработки людей.

Удельный вес государственных предприятий с численностью персонала до 200 человек сегодня составляет около половины общего числа производственных организаций страны.

Однако их доля в объеме промышленного производства диспропорционально низка и равняется лишь 5,3 проц.

Стимулирование развития в нашей стране малой экономики на основе использования передового отечественного и зарубежного опыта может стать одним из основных направлений хозяйственной реформы, «прорывом» на общем фронте перестройки. Это будет способствовать демонополизации народного хозяйства, ускорению внедрения в производство достижений научно-технического прогресса, товарно-денежной сбалансированности рынка, социальной переориентации производства. В целом это позволит придать нашей экономике новый облик, задействовать дополнительные факторы развития, сделать значительный шаг в формировании планово-регулируемого рыночного хозяйства.

Необходимо также учитывать и социально-политический аспект предлагаемых мероприятий. В небольших трудовых коллективах у рабочих возрождается чувство хозяина средств производства, устраняются элементы бюрократизации, свойственные крупным предприятиям, создаются лучшие условия для участия в управлении производством. Немаловажным является и то обстоятельство, что на малых предприятиях легче разрешаются трудовые конфликты между администрацией и рабочими.

Развитие небольших предприятий может также благотворно повлиять на стабилизацию экономического положения и социально-политической обстановки в трудоизбыточных районах и будет способствовать возрождению малых и средних городов, станет важным направлением решения экологических проблем.

Для того чтобы малая экономика реализовала свой потенциал, нужно значительно повысить технический уровень производства и создать ей особые условия хозяйствования.

Начиная с 1987 г. на малых предприятиях Эстонской ССР, оснащенных современным оборудованием, были экспериментально апробированы новые экономические условия. Эти методы доказали свою высокую результативность. Так, в малых строительных организациях системы Госстроя Эстонской ССР выработка на одного работника в 1,5–2 раза, а в ряде случаев и в 5–6 раз выше, чем в среднем по отрасли. Как правило, результаты деятельности малых предприятий превышают предусмотренные в технико-экономических обоснованиях показатели.

«В малых строительных организациях системы Госстроя Эстонской ССР (на фото) выработка на одного работника в 1,5–2 раза, а в ряде случаев и в 5–6 раз выше, чем в среднем по отрасли» Фото: ТАСС

На основе этого опыта Комиссией по совершенствованию хозяйственного механизма при Совете Министров СССР 6 июня 1989 г. (протокол №14) одобрено Положение об организации деятельности малых предприятий, предусматривающее возможность применения этих условий хозяйствования на небольших предприятиях других союзных республик.

Однако этих мер явно недостаточно. Слишком велика сила инерции. Необходимо оперативное и кардинальное изменение положения малых и средних предприятий в экономике страны.

Нужно разработать комплекс мероприятий, обеспечивающих упрощение порядка формирования этих предприятий, создание системы их обеспечения современной техникой и ресурсами. Предусмотреть соответствующие системы налогообложения доходов, финансирования и кредитования, решить организационно-структурные вопросы. Целесообразно дополнительно расширить хозяйственные права государственных небольших и средних предприятий и создать их надежную правовую защиту от административно-командного и монопольно-рыночного внешнего воздействия...

Проведение этой работы невозможно без активного участия министерств, ведомств СССР, Советов Министров союзных республик.

Необходимо преодолеть психологический барьер, порожденный гигантоманией.

Многое зависит и от активности средств массовой информации в освещении процесса становления малых и средних предприятий в нашей стране, анализе опыта их функционирования, отражении особенностей деятельности малой экономики за рубежом.

Из решения Политбюро ЦК КПСС «О развитии в СССР сети малых и средних предприятий», 10 ноября 1989 года.

Согласиться с соображениями по данному вопросу, изложенными в записке Социально-экономического отдела ЦК КПСС (прилагается), и направить этот материал в Совет Министров СССР для учета в работе по формированию в СССР сети высокоэффективных малых и средних предприятий и совершенствованию условий их хозяйствования. Коммунистам—руководителям министерств, ведомств СССР, Советов Министров союзных республик принять меры по активизации работы по формированию малых и средних предприятий, обращая особое внимание на широкое применение в их деятельности арендных отношений и других прогрессивных форм хозяйствования…

Светлана Кузнецова