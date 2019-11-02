Коммерсантъ-История №11 (108)

Знаете ли вы, какие виды обмана встречаются чаще всего? Нет, не в быту, а в политической и общественной жизни?

В советское время был популярен такой анекдот. Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева утомили бесчисленные анекдоты, которые рассказывал про него народ. Он поручил КГБ найти того, кто эти байки придумывает, и доставить к нему. Товарища вычислили, задержали и привезли.

— Сажать мы тебя не будем,— говорит ему Леонид Ильич,— если ты мне пообещаешь больше про меня анекдотов не придумывать и не рассказывать. Договорились?

А куда тому деваться, кивнул.

— Ну за такое дело надо выпить,— сказал Брежнев.

Сели за обильно накрытый стол, выпили, закусили черной икрой, а разговор не клеится.

— Скоро такой стол будет в каждой советской семье,— для поддержания разговора заметил генсек.

— Ну договорились же анекдотов не рассказывать! — возмутился его вынужденный гость.

Власти страны веками считали, что обман народа служит для его же блага. А народ научился отвечать обманом на обман. Возьмем, к примеру, Петра I. Он в заботе о государстве и подданных не только прорубал окно в Европу, но и старался заселить место, где встал при море. Правда, делал он это, попирая права и интересы всех сословий. И ему платили той же самой монетой. Причем настолько успешно, что 2 ноября 1744 года* Сенат был вынужден отказаться от применения петровских методов. Об этом — текст «Выслать на житье в Санктпетербург бессрочно».

На протяжении последних веков власть имущими было сказано немало прекрасных слов о пагубности употребления горячительных напитков. Но это не мешало им сделать «хлебное вино» одним из важнейших источников пополнения казны. А жители страны в ответ тайно налаживали собственное производство. Подробности этой нескончаемой борьбы — в статье «На подрыв государственного дохода устремленных».

Обратимся к другому примеру. Советское руководство уверяло весь мир и Финляндию, что не хочет воевать с этой страной. А найденные нами в архиве шифровки свидетельствуют, что в то же самое время шла тайная подготовка к войне. Но из-за сугубой секретности, дополненной обычной расхлябанностью, Красная армия понесла в этой зимней войне тяжелейшие, несоизмеримые с ее ограниченным масштабом потери. Детали — в материале «Прибывшие в армию лыжи не имеют креплений».

Можно вспомнить и о том, сколько в СССР говорилось о первостепенной важности возведения заводов-гигантов. О том, что поняли, когда гигантомания начала проходить,— в публикации «Постоянно подавляло мелкие и средние производства».

Об этих и других случаях обмана, которые не утратили своего влияния на жизнь страны и ее граждан,— новый выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»