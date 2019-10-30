ФРС понизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку с 1,75–2% до 1,5–1,75%, сообщается на сайте ведомства. В сентябре ведомство понизило ставку на 0,25 п.п. до 1,75–2%. По прогнозу ожидалось дальнейшее снижение.

«Информация, которая была получена по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, свидетельствует о том, что рынок труда остается устойчивым, а экономическая активность растет умеренными темпами. В среднем в последние месяцы стабильно росло число рабочих мест, а уровень безработицы оставался низким»,— говорится в сообщении ФРС.

Ведомство при этом отмечает, что доходы домашних хозяйств растут невысокими темпами, инвестиции в основной капитал и экспорт также остаются невысокими. За последние 12 месяцев общий уровень инфляции, а также инфляции на отдельные товары, кроме еды и энергоресурсов, опустился ниже 2%.

Напомним, в конце июля ФРС впервые с 2008 года снизила ставку на 0,25 п. п., до диапазона 2–2,25%. В течение прошлых лет ФРС сохраняла базовую ставку или повышала.