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ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за 10 лет снизила базовую ставку, следует из сообщения ведомства. Этот показатель снизился на 25 базисных пунктов — с 2,25–2,5% до 2–2,25%.

«В свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив, равно как и приглушенного инфляционного давления, комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2–2,25%»,— говорится в комментарии ФРС.

Во время голосования против этого решения выступили два человека. Они предлагали сохранить базовую ставку на уровне 2,25–2,5%.

ФРС отмечает, что рынок труда остается сильным, экономическая активность растет умеренными темпами. Последние месяцы в среднем стабильно растут рабочие места, уровень безработицы низкий. Общая инфляция, а также инфляция на товары, в которые не входят продукты питания и энергия, была ниже 2%.

В течение прошлых лет ФРС сохраняла базовую ставку или повышала. В 2018 году этот показатель повышали четыре раза, последний раз в декабре — на 0,25 п.п. На последнем заседании в этом году, которое прошло в июне, ФРС сохранила ставку.

Подробнее о снижении ставки читайте в публикации “Ъ” «ФРС пошла на снижение».

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