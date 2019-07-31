Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за 10 лет снизила базовую ставку, следует из сообщения ведомства. Этот показатель снизился на 25 базисных пунктов — с 2,25–2,5% до 2–2,25%.

«В свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив, равно как и приглушенного инфляционного давления, комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2–2,25%»,— говорится в комментарии ФРС.

Во время голосования против этого решения выступили два человека. Они предлагали сохранить базовую ставку на уровне 2,25–2,5%.

ФРС отмечает, что рынок труда остается сильным, экономическая активность растет умеренными темпами. Последние месяцы в среднем стабильно растут рабочие места, уровень безработицы низкий. Общая инфляция, а также инфляция на товары, в которые не входят продукты питания и энергия, была ниже 2%.

В течение прошлых лет ФРС сохраняла базовую ставку или повышала. В 2018 году этот показатель повышали четыре раза, последний раз в декабре — на 0,25 п.п. На последнем заседании в этом году, которое прошло в июне, ФРС сохранила ставку.

Подробнее о снижении ставки читайте в публикации “Ъ” «ФРС пошла на снижение».