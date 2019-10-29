Росгидромет зафиксировал экстремальное загрязнение в районе обрушения дамб

Специалисты Росгидромета зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) меди в 200 раз после разрушения нескольких дамб в Красноярском крае, говорится в сообщении службы. По ее данным, в воде также обнаружили превышение содержания свинца и цинка.

«По результатам химического анализа проб воды, отобранных 20 октября в 9:00, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение (ВЗ) ионами цинка (19 ПДК)»,— говорится в сообщении.

Пробы были взяты в реке Сисим в створе гидропоста у деревни Березовая Балахтинского района Красноярского края. В 22:00 по местному времени специалисты также провели пробы воды, тогда показатель по медным ионам составил 109 ПДК, цинка — 16 ПДК. На следующий день, 21 октября, специалисты также зафиксировали ЭВЗ. Однако в Красноярском водохранилище в районе залива Сисим никаких превышений обнаружено не было.

Прорыв дамб в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае произошел 19 октября. Погибли 17 человек, которые находились на месторождении, три человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Подробнее об уголовном деле против сотрудников компании «Сисим» — в материале “Ъ” «В гибели старателей появился раскаявшийся».

О последствиях — в материале “Ъ” «Золотодобычу выводят на чистую воду».