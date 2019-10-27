КНДР допустила ухудшение отношений с США

Дружеские отношения лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа не гарантируют, что отношения между двумя странами не ухудшатся, заявил председатель северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ён Чхоль. Последний раз лидеры двух стран встречались в июне и договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались их переговоры. В сентябре Пхеньян объявил о готовности к возобновлению переговоров.

Как считает Ким Ён Чхоль, отношения двух стран давно могли бы испортиться «из-за враждебных и ошибочных действий со стороны США», но сохраняются «благодаря дружеским отношениям» между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. «Но всегда существует предел»,— говорится в заявлении северокорейского чиновника, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (цитата по «РИА Новости»).

По мнению господина Ён Ухоля, США пытаются «спекулировать на близких личных отношениях» между лидерами двух стран, чтобы «потянуть время». Какими именно действиями Вашингтон недоволен чиновник, он не уточнил.

В начале октября в Стокгольме состоялись предварительные переговоры американской и северокорейской делегаций. По данным журнала Time, США выразили готовность приостановить действие санкций по линии ООН в отношении КНДР на три года, если Пхеньян согласится демонтировать один из своих ядерных центров и остановить производство высокообогащенного урана.

Подробности переговоров — в материале “Ъ” «КНДР и США встретились за шведским столом».