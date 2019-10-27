Главные новости к утру 27 октября

Российская фигуристка Александра Трусова побила два собственных мировых рекорда на Гран-при Skate Canada. За прокат в произвольной программе она получила 166,62 балла и в итоге набрала 241,02 балла. Предыдущие рекорды также принадлежали Трусовой.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой в Европе по итогам года, объявили в Европейской легкоатлетической ассоциации. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой в Европе по итогам года, объявили в Европейской легкоатлетической ассоциации. Подробнее.

«Победа» сообщила о повышении цен на билеты из-за рубежа только на €5 вместо €25. Лоукостер просит пассажиров продолжить регистрироваться онлайн. Повышение ожидается с 28 октября. Ранее в число платных услуг входила и офлайн-регистрация на стойках аэропортов при вылете из-за рубежа (€25). Это вызвало претензии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, которая через суд добилась запрета отдельный сбор. Авиакомпания обещала включить эту сумму в стоимость всех билетов.

Первую партию препарата «Фризиум» для более чем 500 детей привезли в Россию. Нуждающиеся в лечении дети смогут получить противоэпилептический препарат на следующей неделе. С пациентами, у которых оформлены заключения врачебной комиссии, будут связываться региональные учреждения здравоохранения. Подробнее о получении лекарства.

Официальный представитель Белого дома сообщил, что Дональд Трамп сделает важное заявление в воскресенье, 27 октября в 9:00 (16:00 мск). До этого американский президент написал в Twitter: «Только что произошло что-то очень важное». Подробностей он не раскрыл.