«Победа» сообщила о повышении цен на билеты из-за рубежа только на €5 вместо €25

Авиакомпания «Победа» (дочернее предприятие «Аэрофлота»), повысит цены на билеты из-за рубежа на €5 вместо €25, сообщили в пресс-службе компании. Авиаперевозчик просит пассажиров продолжить регистрироваться онлайн. Повышение ожидается с 28 октября.

«Нас обязали по умолчанию включить во все тарифы стоимость регистрации, даже для тех клиентов, кто зарегистрировался онлайн. Но это убивает философию "голого тарифа", когда вы платите только за перелет и отказываетесь от всего, что увеличит стоимость билета. Это бьет по самым экономным путешественникам. Поэтому мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента»,— говорится в сообщении «Победы».

«Победа» позиционирует себя как лоукостер и при выборе наиболее дешевого тарифа отдельно взимает плату за каждую дополнительную услугу, не связанную непосредственно с перелетом, например выбор места в салоне или багаж сверх ручной клади. В число платных услуг входила и офлайн-регистрация на стойках аэропортов при вылете из-за рубежа (€25). Это вызвало претензии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, которая через суд добилась запрета на такой сбор. На прошлой неделе «Победа» объявила, что в связи с этим с конца октября повысит стоимость билетов на рейсы из зарубежных аэропортов на 40%.

Подробнее о ситуации с ростом цен на билеты «Победы» — в материале “Ъ FM” «Цены на авиабилеты взлетят до "победного" уровня».