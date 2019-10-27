В Барселоне полиция применила силу для разгона протестующих

По меньшей мере 15 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Барселоне, трое были задержаны, сообщает El Pais. Правоохранительные органы Испании разогнала демонстрацию против приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии. По данным городских органов правопорядка, в акции принимали участие порядка 350 тыс. человек.
Несколько тысяч человек направились к зданию представительства Национальной полиции, где начались беспорядки. Протестующие бросали в полицейских яйца, банки и бутылки. На некоторых улицах Барселоны возникли пожары.
.@mossos apartan la barricada passeig Gracia y siguen persiguiendo a #CDR #Barcelona #SentenciaProces pic.twitter.com/ibN8BhVVOR— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 26 октября 2019 г.
Напомним, 14 октября 12 лидеров каталонских сепаратистов, выступивших за автономность в 2017 году, приговорили к заключению на сроки от 9 до 13 лет. После митингующие неоднократно блокировали аэропорт Барселоны и железнодорожные вокзалы.
О демонстрациях читайте в материале “Ъ” «Протесты на полмиллиона».
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