В Барселоне полиция применила силу для разгона протестующих

По меньшей мере 15 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Барселоне, трое были задержаны, сообщает El Pais. Правоохранительные органы Испании разогнала демонстрацию против приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии. По данным городских органов правопорядка, в акции принимали участие порядка 350 тыс. человек.

Несколько тысяч человек направились к зданию представительства Национальной полиции, где начались беспорядки. Протестующие бросали в полицейских яйца, банки и бутылки. На некоторых улицах Барселоны возникли пожары.

Напомним, 14 октября 12 лидеров каталонских сепаратистов, выступивших за автономность в 2017 году, приговорили к заключению на сроки от 9 до 13 лет. После митингующие неоднократно блокировали аэропорт Барселоны и железнодорожные вокзалы.

О демонстрациях читайте в материале “Ъ” «Протесты на полмиллиона».