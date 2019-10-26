В какую нечистую силу верят американцы и почему корейцы хотят стать влогерами

Сон разума рождает чудовищ

В преддверии Хэллоуина, который ежегодно отмечается накануне Дня всех святых, 31 октября, компания YouGov выяснила, верят ли американцы в различных сверхъестественных существ. Почти половина опрошенных (45%) склоняется к тому, что призраки или привидения существуют: 20% в этом уверены точно, тогда как о возможности их существования сообщили 25%. Кому еще дают право на жизнь жители США — в материале “Ъ”.

Нация прирожденных охотников

Охотничий сезон в Европе в самом разгаре. В начале октября во Франции случился первый в этом году громкий инцидент, связанный с охотой: водитель на проселочной дороге чуть не погиб, когда охотник всадил в его автомобиль разряд дроби, пытаясь убить зайца. По такому случаю информационный портал Statista представил данные о количестве охотников в разных странах Европы. Где охота популярнее всего — в материале “Ъ”.

Влог вместо офиса

Большинство корейцев (63%) хотят попробовать свои силы в видеоблогинге, запустив свой канал на YouTube. К таким выводам пришла компания Saramin HR по результатам опроса 3,5 тыс. взрослых жителей Южной Кореи. В ходе исследования выяснилось, что больше всего влогерами хотят стать респонденты в возрасте от 20 до 30 лет — 71%. Почему корейцы хотят стать видеоблогерами — в материале “Ъ”.

«Сияние» еще светит

Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications с помощью Google Trends подсчитала, как часто информацию о различных персонажах хорроров и триллеров искали в разных американских штатах. Выяснилось, что наибольшее количество штатов (десять) сильнее всего интересуется Джеком Торренсом из фильма Стэнли Кубрика «Сияние», которого сыграл Джек Николсон. О других популярных злодеях — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Артём Косенок, Евгений Федуненко, Ольга Шкуренко