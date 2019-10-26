В США выяснили, кто самый популярный злодей хорроров

Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications с помощью Google Trends подсчитала, как часто информацию о различных персонажах хорроров и триллеров искали в разных американских штатах. Выяснилось, что наибольшее количество штатов (десять) сильнее всего интересуется Джеком Торренсом из фильма Стэнли Кубрика «Сияние», которого сыграл Джек Николсон. Любопытно, что 30 октября, спустя почти 40 лет, выйдет новый фильм, своеобразный сиквел «Сияния» по сценарию Стивена Кинга под названием «Доктор Сон».

На втором месте по популярности оказался клоун Пеннивайз, которого чаще остальных ищут в восьми штатах. Дилогия с его участием «Оно» в 2017–2019 годах собрала в прокате свыше $1,2 млрд, а ее первая часть стала самым кассовым хоррором в мире. Третье место с лидерством в шести штатах заняла кукла Чаки из фильма «Детские игры», и ее популярность также можно объяснить вышедшим в этом году ремейком фильма 1988 года, собравшим в прокате, правда, значительно меньше хита «Оно» — $45 млн.

В списке самых популярных персонажей-антагонистов оказались также Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят», Кожаное Лицо из «Техасской резни бензопилой», Призрачное Лицо из серии фильмов «Крик», Норман Бейтс из «Психо», Чужой из одноименной серии фильмов. Двое персонажей взяли пальму первенства только в одном штате: на Гавайях чаще всего интересовались графом Дракулой, а в Западной Виргинии — Фредди Крюгером из «Кошмара на улице Вязов».

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».