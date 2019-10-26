В Европе подсчитали охотников

Охотничий сезон в Европе в самом разгаре. В начале октября во Франции случился первый в этом году громкий инцидент, связанный с охотой: водитель на проселочной дороге чуть не погиб, когда охотник всадил в его автомобиль разряд дроби, пытаясь убить зайца. По такому случаю информационный портал Statista представил данные о количестве охотников в разных странах Европы.

Больше других европейцев охотничья страсть охватила ирландцев — в стране насчитывается почти 73 охотника на 1 тыс. человек населения. Также в топ-3 входят Финляндия (55,6 на 1 тыс. населения) и Кипр (52,3 на 1 тыс. населения). Для сравнения, во Франции охотниками являются лишь 19,7 на 1 тыс. населения, а в Германии и того меньше — 4,2 на 1 тыс. населения. Подробную статистику этого вида деятельности ведет Немецкий охотничий союз, его данные легли в основу исследования Statista.

По последним данным Федерации охотничьих и природоохранных ассоциаций Евросоюза (FACE), опубликованным в 2016 году, в Европе 6,7 млн охотников. Две трети сельской местности в той или иной мере используется для охотничьих нужд. При этом средние расходы одного европейского охотника оцениваются в €2,4 тыс. ежегодно. Большая часть расходов приходится на собак (20%), транспорт (25%) и аренду охотничьих угодий (15%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».