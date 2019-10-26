Почему корейцы хотят стать видеоблогерами

Большинство корейцев (63%) хотят попробовать свои силы в видеоблогинге, запустив свой канал на YouTube. К таким выводам пришла компания Saramin HR по результатам опроса 3,5 тыс. взрослых жителей Южной Кореи. В ходе исследования выяснилось, что больше всего влогерами хотят стать респонденты в возрасте от 20 до 30 лет — 71%. А меньше всего (45%) таких нашлось среди тех, чей возраст превышает 60 лет. При этом свой видеоканал готовы запустить в чуть большей степени мужчины (65%), нежели женщины (61%).

Около половины респондентов из Южной Кореи мечтают запустить собственный видеоканал ради того, чтобы делиться в нем своими идеями (48%). Также, по мнению корейцев, влог позволит им улучшить условия труда (33%), откроет новые перспективы (25%) и позволит зарабатывать больше, чем на работе по найму (22%). Самыми популярными темами для влога признаны повседневная жизнь (31%), обзоры видеоигр (14%) и еды (10%). Респонденты ожидают, что благодаря каналу они в среднем ежемесячно смогут зарабатывать до 4 млн вон ($3,4 тыс.). Между тем только 10% респондентов заявили о своей готовности стать влогерами на полный рабочий день.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».