В каких сверхъестественных существ верят американцы

В преддверии Хэллоуина, который ежегодно отмечается накануне Дня всех святых, 31 октября, компания YouGov выяснила, верят ли американцы в различных сверхъестественных существ. Почти половина опрошенных (45%) склоняется к тому, что призраки или привидения существуют: 20% в этом уверены точно, тогда как о возможности их существования сообщили 25%. В демонов верят 46% американцев, из которых 22% точно уверены в их существовании. Считают, что никаких демонов нет, как и призраков, по 43% респондентов. Только 13% опрошенных думают, что среди людей живут вампиры, а вот 77% с этим не согласны. Кроме того, 46% склонны верить в существование каких-либо других сверхъестественных созданий.

В ходе опроса выяснилось, что почти половина (43%) американцев считает, что призраки и духи могут являться людям, преследовать их или появляться в строго определенных местах. К слову, в это верят больше женщины (51%), нежели мужчины (35%). Более того, 36% респондентов сообщили, что были свидетелями подобных паранормальных явлений, а 13% заявили, что лично вступали в контакт с призраком.

Интересно, что приверженцы Республиканской партии верят в сверхъестественных существ больше демократов. Более половины республиканцев (54%) считают, что демоны существуют, тогда как такого же мнения придерживаются только 37% демократов. То же касается и призраков: в них верят 46% республиканцев и 41% демократов.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».