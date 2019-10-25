Прокатная десятка

24 октября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, продолжение комедийного хоррора «Zомбилэнд», фильм Юрия Быкова «Сторож» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Станислав Ростоцкий: «Экранизация одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в роли студента Ильи Горюнова, по ложному обвинению в хранении наркотиков отсидевшего семь лет. Обстоятельства, которые в реальности вызывают социальные протесты, в фильме остаются декорациями классического нуара».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Могильное приложение»
Кинокритик Василий Степанов: «Фильм дебютантов Тайлера Нильсена и Майка Шварца — одиссея по американскому Югу 22-летнего героя с синдромом Дауна, сбежавшего из казенного учреждения. Главную роль в фильме, где снялись Дакота Джонсон, Шайя Лабаф и Брюс Дерн, играет актер с синдромом Дауна Закари Готтзаген, подаривший своему герою часть собственной биографии, а зрителям — историю о том, что людей без особенностей не бывает».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Нежный орешек»
Кинокритик Ксения Рождественская: «В пересказе фильм может показаться скучным, или пошлым, или конъюнктурным, или нарочитым, провозглашающим торжество женского мира, где принципиально нет мужчин, а которые есть — те лишь грубая сила где-то за пределами кадра. На деле “Портрет девушки в огне” — строгая, размеренная, почти безупречно снятая история любви как совместного творчества, исследование природы творчества как любовной лихорадки. Это пристальный и безжалостный взгляд, интересующийся не телом, но мелкими подробностями жизни, не сюжетом холста, но отдельными мазками, не любовью, а изобретением общего языка любви. Наверное, можно назвать это женским взглядом».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Пиротехника взгляда»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Первая “Малефисента” была, в сущности, маленькой сказкой с понятной моралью, хоть и не без логических дыр, впрочем, для сказки простительных. Вторая разрослась во всех отношениях. Мало того, что идет она два часа, так еще и художники-постановщики и мастера визуальных эффектов в работе над ней явно получили возможность оторваться по полной. Поэтому одни кадры похожи на взрыв на фабрике разноцветной сахарной ваты, а другие — на “Аватар” для самых маленьких».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Медведь в роли дракона»
Кинокритик Михаил Трофименков: «Высмеяв культурную мифологию Барселоны (“Вики Кристина Барселона”, 2008), Парижа (“Полночь в Париже”, 2011) и Рима (“Римские приключения”, 2012), Вуди Аллен пошел ва-банк, доказав, что ради красного словца не пожалеет даже родной город. В сообщничестве с великим оператором Витторио Стораро он прогулялся по мифам, связанным с обожаемым им Манхэттеном и интеллектуальным кино Нью-Йорка — прежде всего своим собственным».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Нью-Йорк как подделка» и «Смеющийся под дождем»
Режиссер Вуди Аллен о своем новом фильме — в интервью “Ъ”
Кинокритик Андрей Плахов: «“Джокер” объявляет себя прямым наследником великих ранних фильмов Скорсезе с молодым Де Ниро: тут и “Злые улицы”, и “Мыс страха”, но прежде всего “Таксист” и “Король комедии”, из которых Филлипс заимствует целые сюжетные ходы и жесты. Но это не выглядит жалким подражанием: перед нами кино самостоятельное, энергичное и объемное — такое редко случается в голливудской индустрии».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Джокеру джокерово» и «Человек, который смеется последним»