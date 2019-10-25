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Фото: Columbia Pictures, Pariah

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 26–27 октября

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24 октября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, продолжение комедийного хоррора «Zомбилэнд», фильм Юрия Быкова «Сторож» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Текст
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Арахисовый сокол
Портрет девушки в огне
Сторож
Иные
Малефисента: Владычица тьмы
Дождливый день в Нью-Йорке
Гемини
Джокер
Текст (2019)

Текст

Режиссер: Клим Шипенко
В ролях: Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский
Жанр: драма, триллер / Россия / 132 мин.
В прокате: с 24 октября

Кинокритик Станислав Ростоцкий: «Экранизация одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в роли студента Ильи Горюнова, по ложному обвинению в хранении наркотиков отсидевшего семь лет. Обстоятельства, которые в реальности вызывают социальные протесты, в фильме остаются декорациями классического нуара».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Могильное приложение»

Zомбилэнд: Контрольный выстрел (Zombieland: Double Tap, 2019)

Zомбилэнд: Контрольный выстрел

Режиссер: Рубен Фляйшер
В ролях: Вуди Харрельсон, Джейси Айзенберг, Эмма Стоун, Эибгейл Бреслин
Жанр: хоррор, комедия / США / 99 мин.
В прокате: с 24 октября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Продолжение комедийного зомби-хоррора Рубена Фляйшера про приключения Вуди Харрельсона, Джейси Айзенберга, Эммы Стоун и Эбигейл Бреслин в Америке, большинство жителей которой превратились в ходячих мертвецов. Первый фильм, вышедший в 2009-м, и тогда радикально отличался от прочих зомби-фильмов отсутствием какого бы то ни было подтекста: ходячие мертвецы в нем не символизировали ничего, кроме самих себя. За прошедшее десятилетие образ зомби в мировой культуре оказался еще более политически нагруженным, поэтому новая серия фильма, где зомби — это просто зомби, в которых белый человек может без лишних раздумий разрядить дробовик, выглядит вызывающе старомодно и, кажется, становится от этого только еще более смешной».
Арахисовый сокол (The Peanut Butter Falcon, 2019)

Арахисовый сокол

Режиссеры: Тайлер Нильсен, Майк Шварц
В ролях: Закари Готтзаген, Дакота Джонсон, Шайя Лабаф, Брюс Дерн
Жанр: драма, комедия, приключения / США / 97 мин.
В прокате: с 24 октября

Кинокритик Василий Степанов: «Фильм дебютантов Тайлера Нильсена и Майка Шварца — одиссея по американскому Югу 22-летнего героя с синдромом Дауна, сбежавшего из казенного учреждения. Главную роль в фильме, где снялись Дакота Джонсон, Шайя Лабаф и Брюс Дерн, играет актер с синдромом Дауна Закари Готтзаген, подаривший своему герою часть собственной биографии, а зрителям — историю о том, что людей без особенностей не бывает».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Нежный орешек»

Портрет девушки в огне (Portrait de la jeune fille en feu, 2019)

Портрет девушки в огне

Режиссер: Селин Скьямма
В ролях: Ноэми Мерлан, Адель Энель
Жанр: драма / Франция / 121 мин.
В прокате: с 24 октября

Кинокритик Ксения Рождественская: «В пересказе фильм может показаться скучным, или пошлым, или конъюнктурным, или нарочитым, провозглашающим торжество женского мира, где принципиально нет мужчин, а которые есть — те лишь грубая сила где-то за пределами кадра. На деле “Портрет девушки в огне” — строгая, размеренная, почти безупречно снятая история любви как совместного творчества, исследование природы творчества как любовной лихорадки. Это пристальный и безжалостный взгляд, интересующийся не телом, но мелкими подробностями жизни, не сюжетом холста, но отдельными мазками, не любовью, а изобретением общего языка любви. Наверное, можно назвать это женским взглядом».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Пиротехника взгляда»

Сторож (2019)

Сторож

Режиссер: Юрий Быков
В ролях: Юрий Быков, Владислав Абашин, Алла Юганова
Жанр: триллер, драма / Россия / 106 мин.
Слоган: «Ложь — это смерть. Любовь — это жизнь»
В прокате: с 24 октября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Фильм Юрия Быкова из программы “Кинотавра”. Если его “Майор” и “Дурак”, получивший несколько важных призов фестиваля в Локарно, были беспросветной критикой российского мироустройства, а шпионский сериал “Спящие”, сделанный по заказу российских спецслужб, заставил режиссера публично извиняться и грозиться уйти из кино навсегда, то “Сторож”, снятый по собственному сценарию, начисто лишен социально-политического измерения. Главный герой — в исполнении автора — охраняет заснеженный санаторий где-то в российской глубинке, наказывая себя одиночеством за грехи прошлого. Но там, где у Кинга и Кубрика начинался хоррор, Быков находит зыбкую почву для криминального триллера: одиночество героя нарушает семейная пара, скрывающаяся от преследования».
Иные (Freaks, 2018)

Иные

Режиссеры: Зак Липовски, Адам Б. Стейн
В ролях: Брюс Дерн, Эмиль Хирш
Жанр: фантастика, триллер, драма / США, Канада / 105 мин.
Слоган: «Они выглядят как мы. Но они — не мы»
В прокате: с 24 октября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Научно-фантастическая антиутопия Зака Липовски и Адама Б. Стейна с Брюсом Дерном и Эмилем Хиршем в главных ролях, виртуозно разыгранная в пространстве одной комнаты. Отец-параноик и его семилетняя дочь со сверхъестественными способностями, из-за которых ей нельзя покидать жилище: на таких, как она, охотится правительство. Первую часть фильма можно описать как продолжение “Сталкера”, снятое с точки зрения его дочери, передвигающей по столу стакан. Зато вторая, в которой девочка все же выходит на улицу, а призраки из ее видений наконец обретают плоть, способна по-настоящему удивить и самых искушенных зрителей: фильм Липовски и Стейна получил множество наград на фестивалях фантастических фильмов во всем мире».
Малефисента: Владычица тьмы (Maleficent: Mistress of Evil, 2019)

Малефисента: Владычица тьмы

Режиссер: Хоаким Роннинг
В ролях: Анджелина Джоли, Эль Фэннинг, Мишель Пфайффер
Жанр: фэнтези, приключения, семейный / США, Великобритания / 118 мин.
В прокате: с 17 октября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Первая “Малефисента” была, в сущности, маленькой сказкой с понятной моралью, хоть и не без логических дыр, впрочем, для сказки простительных. Вторая разрослась во всех отношениях. Мало того, что идет она два часа, так еще и художники-постановщики и мастера визуальных эффектов в работе над ней явно получили возможность оторваться по полной. Поэтому одни кадры похожи на взрыв на фабрике разноцветной сахарной ваты, а другие — на “Аватар” для самых маленьких».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Медведь в роли дракона»

Дождливый день в Нью-Йорке (A Rainy Day in New York, 2019)

Дождливый день в Нью-Йорке

Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу
Жанр: мелодрама, комедия / США / 92 мин.
В прокате: с 10 октября

Кинокритик Михаил Трофименков: «Высмеяв культурную мифологию Барселоны (“Вики Кристина Барселона”, 2008), Парижа (“Полночь в Париже”, 2011) и Рима (“Римские приключения”, 2012), Вуди Аллен пошел ва-банк, доказав, что ради красного словца не пожалеет даже родной город. В сообщничестве с великим оператором Витторио Стораро он прогулялся по мифам, связанным с обожаемым им Манхэттеном и интеллектуальным кино Нью-Йорка — прежде всего своим собственным».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Нью-Йорк как подделка» и «Смеющийся под дождем»

Режиссер Вуди Аллен о своем новом фильме — в интервью “Ъ”

Гемини (Gemini Man, 2019)

Гемини

Режиссер: Энг Ли
В ролях: Уилл Смит, Клайв Оуэн, Мэри Элизабет Уинстед
Жанр: боевик, фантастика / Китай, США / 117 мин.
Слоган: «Кто тебя спасет от самого себя?»
В прокате: с 10 октября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Новый фильм Энга Ли (“Горбатая гора”, “Жизнь Пи”) — экспериментальный боевик, снятый в 3D с частотой 120 кадров в секунду, что позволяет экшн-сценам на большом экране выглядеть гиперреалистичными. Сценарий “Гемини” томился в студийных портфелях 20 лет, поскольку продюсеры и постановщики не могли придумать адекватного решения для основного сюжетного трюка — главных героев, отошедшего от дела киллера и его юного клона, который моложе оригинала на 30 лет, должен играть один и тот же актер. Обе роли достались Уиллу Смиту. Перестрелки и погони прерываются крупными планами актера, постепенно осознающего тяжесть морального выбора (младший по сценарию должен уничтожить старшего), и, кажется, Энг Ли тут не только играет с двумя возрастами Уилла Смита, но и вполне намеренно обнажает старомодность сценария, чтобы лишний раз подчеркнуть собственный новаторский к нему подход».
Джокер (Joker, 2019)

Джокер

Режиссер: Тодд Филлипс
В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц
Жанр: драма, триллер / США, Канада / 121 мин.
Слоган: «Сделай счастливое лицо»
В прокате: с 3 октября

Кинокритик Андрей Плахов: «“Джокер” объявляет себя прямым наследником великих ранних фильмов Скорсезе с молодым Де Ниро: тут и “Злые улицы”, и “Мыс страха”, но прежде всего “Таксист” и “Король комедии”, из которых Филлипс заимствует целые сюжетные ходы и жесты. Но это не выглядит жалким подражанием: перед нами кино самостоятельное, энергичное и объемное — такое редко случается в голливудской индустрии».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Джокеру джокерово» и «Человек, который смеется последним»

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