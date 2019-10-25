Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Первая “Малефисента” была, в сущности, маленькой сказкой с понятной моралью, хоть и не без логических дыр, впрочем, для сказки простительных. Вторая разрослась во всех отношениях. Мало того, что идет она два часа, так еще и художники-постановщики и мастера визуальных эффектов в работе над ней явно получили возможность оторваться по полной. Поэтому одни кадры похожи на взрыв на фабрике разноцветной сахарной ваты, а другие — на “Аватар” для самых маленьких».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Медведь в роли дракона»