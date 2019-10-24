Выручка Mail.ru Group по МСФО в третьем квартале выросла на 25,1%

На 25,1% увеличилась совокупная сегментная выручка Mail.ru Group Limited (MAIL.LI) за третий квартал 2019 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщили “Ъ” в компании. Также совокупная чистая прибыль компании выросла на 37,3% и составила 3,906 млрд руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA увеличился на 33%, до 7,207 млрд руб.

«Мы довольны результатами третьего квартала 2019 года: все сегменты нашего бизнеса активно росли»,— прокомментировал результаты отчетности генеральный директор компании Борис Добродеев. Также он отметил, что впервые за всю историю Delivery Club его квартальная выручка превысила 1 млрд руб. и достигла 1, 244 млрд руб.

О высоких ожиданиях компании относительно сервиса доставки еды — в материале “Ъ” «Либо время, либо деньги».

О том, как компания запустила подписку на свои и партнерские сервисы,— в материале “Ъ” «Mail.ru Group собрала продукты в пакет».