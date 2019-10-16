Либо время, либо деньги

Сервисы онлайн-заказа еды в России всего за несколько лет задали очень высокую планку ожиданий: жители крупных городов привыкли, что удовлетворить одну из основных потребностей можно всего за несколько минут. Но реально ли справляться с такими ожиданиями, когда спрос с каждым годом растет в разы («Яндекс.Еда» недавно отчиталась о росте на 600% год к году, а принадлежащий Mail.ru Group Delivery Club — на 200%), а в пиковые моменты — плохую погоду или предпраздничные дни — на улицах, кажется, больше курьеров, чем обычных прохожих?

Судя по отзывам в социальных сетях и магазинах приложений, а также личному опыту сотрудников “Ъ”, удовлетворять спрос и «Яндекс.Еде», и Delivery Club действительно становится все сложнее, причем компании в этой ситуации решили выбрать разные стратегии.

«Яндекс.Еда» под нагрузкой повышает цену на услуги курьеров — иногда достаточно резко. Нередко в моменты повышенного спроса в Москве стоимость доставки даже из ресторана в соседнем доме может достигать 500 руб., что поневоле заставляет задуматься, так ли уж сложно проделать путь до него самому. Неудивительно, что практика динамического ценообразования в последнее время стала одной из основных претензий к приложению «Яндекс.Еды» в отзывах на Google Play, но тем очевиднее, что это эффективный механизм регулирования спроса. Кроме того, рассуждает в своем Telegram-канале бывший главный редактор интернет-издания TJournal Никита Лихачев, стратегия «Яндекс.Еды» говорит о том, что материнская компания сервиса — «Яндекс.Такси» — хочет показать положительную экономику и перестать сжигать деньги перед потенциальным IPO.

У Delivery Club другой подход. Судя по всему, сервис придерживается одной стоимости во всех ситуациях и старается удерживать планку доставки в пределах 100 руб. Впрочем, и такой подход не обезопасит от негатива — в этом случае труднее сдержать формирование «очередей» из заказов, что в итоге может вылиться для пользователя в долгое ожидание.

Интересно, что подобный путь уже прошли сервисы такси. Если не вводить так раздражающие всех повышенные коэффициенты, есть шанс, что клиент вовсе не дождется автомобиля, объясняли раньше в «Яндекс.Такси». Понятно, что при таком раскладе в следующий раз уже сам «Яндекс.Такси» может не дождаться клиента, который обратится к другому из множества приложений. «Ситимобил», долей в котором владеет Mail.ru Group, реализует тот же принцип, но при этом старается поддерживать репутацию более доступного сервиса. Обратной стороной медали опять-таки может стать более долгий срок ожидания.

Нам же как потребителям остается мучительный выбор — экономить время или экономить деньги. Или просто чаще ходить пешком.