Премьер Украины не исключил локальных проблем с газом в случае прекращения транзита

В нескольких небольших городах Украины могут возникнуть временные проблемы в случае прекращения «Газпромом» транзита газа, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук. Он считает, что в стране не допустят нештатных ситуаций. По мнению премьера, Украина готова к отопительному сезону и накопила достаточно запасов газа в хранилищах.

«Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с РФ, в случае фактического прекращения транзита газа из России в Европу, у нас в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы. Мы о них наперед знаем»,— сказал господин Гончарук на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

28 октября должна состояться трехсторонняя встреча Украины, России и Евросоюза по обсуждению транзита газа. Ранее господин Гончарук заявил о намерении достичь долгосрочного контракта по газу. Действующий документ рассчитан до конца 2019 года.

Подробнее о позиции сторон — в материале “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».