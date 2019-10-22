Лавров заявил о прекращении турецкой операции в Сирии

Турецкая военная операция «Источник мира» в Сирии прекращается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам проведенных российско-турецких переговоров. Переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана длились более шести часов, по итогам подписан меморандум.

«Она (операция Турции.— “Ъ”) прекращается. Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений»,—сказал господин Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров президенты России и Турции объявили об организации совместного патрулирования в регионе. Оно начнется сразу после того, как курдские формирования отойдут за пределы 30-километровой зоны. На выход за пределы обозначенной зоны курдам дано 150 часов, отсчет которых начнется завтра, 23 октября.

Глава МИД России также отметил, что достигнутые в ходе встречи договоренности обеспечивают не только прекращение турецкого наступления, но и выход сирийских пограничников на границу. «Это вещь, о которой мы давно говорили и подчеркивали, что решение проблемы, связанной с курдами и их чаяниями, невозможно без восстановления контроля САР, законного правительства Сирии над всей протяженностью границы»,— отметил российский министр.

Главной темой переговоров президентов России и Турции стала ситуация на северо-востоке Сирии, где с 9 октября Турция ведет военную операцию «Источник мира». В результате американо-турецких переговоров, Анкара согласилась приостановить операцию на пять дней — до 22 октября. Накануне встречи с господином Путиным, господин Эрдоган заявил о том, что «необходимые шаги» по военной операции в Сирии будут предприняты по итогам российско-турецких переговоров.

О том, что планировали обсудить лидеры в Сочи,— в материале “Ъ” «Москва и Анкара движутся встречными курдами».