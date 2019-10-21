Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля. О переговорах также кратко сообщает Елисейский дворец.

По версии российской стороны, президенты выступили за уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также отметили важность запуска межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета.

Президенты России и Франции подчеркнули, что разрешить кризис на Украине можно, только соблюдая минские соглашения. По их мнению, Киев должен выполнять все договоренности, достигнутые Контактной группой, прежде всего — о разведении сил в Золотом и Петровском, а также о «формуле Штайнмайера», отмечают в Кремле. Владимир Путин заявил, что будущий саммит в «нормандском формате» необходимо тщательно подготовить.

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера», а также разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже. Разведение сил должно было начаться 7 октября, но она провалилась. Новая попытка, намеченная на 9 октября, также не увенчалась успехом. В Кремле 21 октября заявили, что в подготовке саммита «нормандского формата» пока нет «особого продвижения».

О причинах провала договоренностей читайте в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».