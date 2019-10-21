В Кремле заявили об отсутствии прогресса в подготовке саммита «нормандского формата»

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что «особого продвижения» в подготовке саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) «не наблюдается», хотя желание провести встречу есть. По словам господина Ушакова, Россия выступает за то, чтобы саммит был хорошо подготовлен, и на встрече были намечены следующие шаги по минским соглашениям, а «не зафиксировано желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности».

Москву при этом беспокоит то, что с урегулированием конфликта на востоке Украины «много сейчас непонятного». «Плюс противоречивые, неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы контактной группы (о требовании распустить ДНР и ДНР.—“Ъ”), плюс невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого (президента Украины Владимира.— “Ъ”) Зеленского»,— сказал Юрий Ушаков (цитата по ТАСС).

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера», а также разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже. Разведение сил должно было начаться 7 октября, но она провалилась. Новая попытка, намеченная на 9 октября, также не увенчалась успехом.

О причинах провала договоренностей читайте в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».