Акции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ

Стоимость акций компании «Яндекс» повысились более чем на 11% на американской бирже NASDAQ. В ходе торгов они достигли $33,56 (цена закрытия предыдущих торгов — $29,76). К 22:07 (15:07) стоимость акций опустилась до $33,03. Акции «Яндекса» росли и на «Московской бирже».

21 октября стало известно о том, что правительство предложило смягчить законопроект о значимых интернет-ресурсах. Белый дом выступил за то, чтобы ограничить участие иностранцев в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция.

Напомним, 26 июля в Госдуму был внесен законопроект об ограничении 20% акций голосующих прав для иностранных собственников крупных онлайн-сервисов. Автором инициативы стал депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин, который заявил, что проект направлен в первую очередь на деятельность «Яндекса».

О том, какие последствия для «Яндекса» будет иметь законопроект, читайте в публикации “Ъ FM”.