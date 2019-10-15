Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР

Одним из главных требований украинских властей для выполнения политической части минских соглашений является «роспуск квазигруппировок ЛНР и ДНР», заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook. Киев также выдвигает следующие условия:

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга миссии ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод иностранных войск и военной техники с территории Украины;

разведение сил и средств вдоль линии соприкосновения;

обеспечение работы ЦИК Украины и политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы.

Госпожа Олифер подчеркнула, что политическая часть минских соглашений будет выполняться «исключительно» на этих условиях.

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера» (предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными), а также разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже.

Разведение сил должно было начаться 7 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил был сорвано из-за нарушения перемирия со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Новая попытка разведения сил была назначена на 9 октября, однако и она закончилась провалом. Москва обвинила в этом украинские власти.

По данным источника «Интерфакса», 15 октября сторонам не удалось согласовать график разведения сил. Как сообщил представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего, очередное заседание контактной группы состоится 29 октября.

О причинах срыва договоренностей читайте в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».